"Зауралье" обыграло "Саров" и сократило отставание от двух петербургских клубов

"Зауралье" с минимальным счетом обыграло "Саров" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 1:0. Клуб из Кургана идет на третьем месте в турнирной таблице, на 8 очков отставая от "СКА-Невы" и на 13 - от питерского "Динамо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Михайлов - 12 (Воробьев), 3:23 - 1:0. Остроухов - 5 (бол., Демидов, Гильманов), 18:24 - 1:1. Ляпустин - 3 (Остроухов, Хапов), 37:58 - 1:2. Володин - 2 (Усков, Дергунов), 47:06 - 2:2. Раисов - 6 (Воеводин, Хамидуллин), 61:44 - 2:3.

Вратари: Борисов - Ярославлев.

"Металлург" (Новокузнецк) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Коростин - 8 (Кокшаров, Малетин), 8:08 - 1:0. Макаров - 7 (Локтев, Глазков), 21:17 - 2:0. Малетин - 8 (Кокшаров, Коростин), 24:26 - 3:0. Мнихович - 5 (бол., Шмурыгин, Баженов), 29:26 - 3:1. Кодола - 2 (Хабаров), 36:14 - 3:2. Николаев - 1 (Шмурыгин), 43:08 - 3:3. Кокшаров - 4 (Макаров), 62:38 - 4:3.

Вратари: Литвинов - Кононов.

"Сокол" (Красноярск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Баранов - 16 (Джиошвили, Шипов), 13:27 - 0:1. Зузин - 9 (Озолиньш), 19:55 - 1:1. Севанькаев - 9, 29:05 - 2:1. Назаров - 7 (Андрющенко), 34:32 - 3:1. Пименов - 6 (бол., Постников, Дубровский), 36:50 - 3:2. Постников - 1 (Другов, Дубровский), 42:50 - 3:3. Джиошвили - 11 (бол., Грязев, Шипов), 61:07 - 3:4.

Вратари: Белов - Федотов.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - ЦСК ВВС (Самара) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Быков - 1 (Маккаев, И.А. Иванов), 3:00 - 1:0. Шестаков - 1 (Капитуров, Быков), 9:41 - 2:0. Попов - 2 (Патрикеев, Коробов), 12:41 - 2:1. Милехин - 6 (Миллер, Соренсон), 21:11 - 3:1. Алексеев - 2 (Сухих), 30:56 - 3:2. Торяник - 8 (бол., И.А. Иванов, Быков), 42:57 - 4:2. Попов - 3 (мен., Гареев), 59:29 - 4:3.

Вратари: Смирягин - Гичев.

"Сарыарка" (Караганда) - "Барс" (Казань) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Антоновский - 6 (бол., Тамбиев), 34:15 - 1:0. Тамбиев - 5 (п.в., Юксеев, Зиазов), 59:56 - 2:0.

Вратари: Костин - Подъяпольский (59:01 - 59:56).

"Зауралье" (Курган) - "Саров" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Князев - 9 (Черников, Фаст), 44:28.

Вратари: Гафиуллин - Мольков (59:31).

"Рубин" (Тюмень) - "Дизель" (Пенза) - 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Кравченко - 5 (Е. Иванов, Давыдов), 16:27 - 1:0. Макаров - 2 (Иванов), 17:15 - 1:1. Морозов - 1 (бол., Воробьев, Груздев), 18:29 - 1:2. Груздев - 2 (бол., Морозов, Воробьев), 18:57 - 1:3. Копытин - 7 (Акмальдинов), 26:59 - 1:4. Бойчук - 6 (Морозов, Лопачук), 46:54 - 1:5.

Вратари: Франскевич (Гущин, 26:59) - Назаров.