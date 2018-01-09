"Южный Урал" забросил 8 шайб ЦСК ВВС

"Южный Урал" разгромил ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Самарцы одержали всего три победы в 39 матчах и замыкают турнирную таблицу.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСК ВВС (Самара) - "Южный Урал" (Орск) - 2:8 (2:3, 0:3, 0:2)

Голы: Манухов - 1 (Фахрутдинов), 4:05 - 0:1. Сулейманов - 4 (Пушкарский, Дрожжин), 5:33 - 1:1. Манушин - 4 (Кудрин, Сметанин), 7:42 - 1:2. Букия - 5 (Сулейманов, Дрожжин), 9:56 - 2:2. Скатов - 13, 14:40 - 2:3. Куликов - 3 (Марзоев), 28:06 - 2:4. Манушин - 5 (Гавриленко, Кудрин), 34:46 - 2:5. Куликов - 4 (Фахрутдинов, Сметанин), 37:31 - 2:6. Сметанин - 10 (Фахрутдинов), 40:59 - 2:7. Скатов - 14 (Манушин, Соловьев), 41:06 - 2:8.

Вратари: Евдокимов (Жучин, 20:00) - Перетягин (Лимасов, 55:50).

"Саров" - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Патрушев - 4 (Ищенко, Щанкин), 3:25 - 0:1. Путилов - 3 (Рожков), 10:04 - 0:2. Смолин - 5 (Белохвостиков), 12:04 - 1:2. Смуров - 6 (Ряшенцев, Смолин), 18:22 - 2:2. Коннов - 10 (бол., Зюзякин, Вилков), 26:12 - 3:2.

Вратари: Мольков - Аляпкин.

"Дизель" (Пенза) - "Челмет" (Челябинск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Лавриненко - 1 (бол., Уфимцев, Петриков), 3:37 - 0:1. Копытин - 9 (бол., Кузьмин, Тарасов), 9:05 - 1:1. Подкорытов - 10 (бол., Карпухин, Тридчиков), 34:38 - 1:2.

Вратари: Назаров (58:57) - Кузьмин.

"Барс" (Казань) - "Горняк" (Учалы) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Редков - 4 (Сошнин), 0:46 - 1:0. Галеев - 4 (Обухов), 38:00 - 2:0. Марин - 2 (бол., п.в., Галеев), 58:56 - 3:0.

Вратари: Подъяпольский - Устинский (58:38 - 58:56).