Усть-каменогорское "Торпедо" подписало Рыспаева до конца сезона

Усть-каменогорское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с защитником Дамиром Рыспаевым. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Выступать в команде Рыспаев будет под 22-м номером. Он уже приступил к тренировкам.

Напомним, что ранее КХЛ разрешила игроку выступать в ВХЛ. Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня". Всего в КХЛ на его счету 23 матча, в которых он не набрал очков и отличился 194 минутами штрафа.