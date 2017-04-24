ТХК рискует прекратить существование

Клуб ВХЛ ТХК может в любой момент прекратить существование, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Кирилла Пафифова. В минувшем сезоне тверской клуб вышел в плей-офф, где вылетел в 1/8 финала.

- Следующий сезон находится под большим вопросом, потому что у нас нет ни источника финансирования, никакой помощи, и все находится в подвешенном состоянии, - цитирует ТАСС Пафифова. - В любой момент мы можем потерять команды ТХК и "Тверичи", прекратить свое существование. Но не могу точно утверждать, что так будет - вдруг деньги сейчас найдутся, будет новый президент и что-то изменится. Хотя пока никаких предпосылок к этому я не вижу, как и участия со стороны руководителей.

27 апреля будет собрание Федерации хоккея России, там, наверное, узнаем, какие сроки нам поставят. Но что мы можем решать, если денег у нас не будет, как мы будем заявляться, если у нас нет никаких гарантий? Даже президента клуба нет, он уволился, такая тяжелая ситуация. Но разговоры ходят, все надеются, что команду удастся сохранить.