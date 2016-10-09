"Сокол" победил "Химик" и обошел в таблице ТХК

"Сокол" взял верх над "Химиком" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Благодаря поражению ТХК в поединке с "Ермаком", красноярцы вышли на второе место в таблице, а по потерянным очкам занимают первую строчку.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - ТХК (Тверь) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Зырянов - 8 (Милюков, Озолиньш), 10:50 - 1:0. Шутов - 2 (Кириллов), 35:40 - 1:1. Мак. Попов - 1, 37:59 - 2:1.

Вратари: Магарилов - Тодыков.

"Сокол" (Красноярск) - "Химик" (Воскресенск) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Складниченко - 6 (бол., Воробьев, Пелевин), 3:48 - 0:1. Боровиков - 1 (бол., Назаров, Кожевников), 10:25 - 1:1. Потылицын - 1, 36:36 - 2:1. Раисов - 2 (бол., А. Чистяков), 42:14 - 3:1. Раисов - 3 (бол., Воронков, Кутугин), 49:28 - 4:1. Зарипов - 2 (Балдаев, Камаев), 50:59 - 4:2.

Вратари: Андрюхов - Синягин.

"Звезда" (Чехов) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кулагин - 2 (Раенко), 1:00 - 0:1. Основин - 4, 7:44 - 1:1. Карнаухов - 3 (Кузьменко, Дан. Квартальнов), 9:32 - 2:1. Карнаухов - 4 (Кузьменко, Слепцов), 24:32 - 3:1. Лебедев - 1 (бол., Цапаев), 32:09 - 3:2. Антипов - 2 (Воронков, Мясищев), 38:49 - 4:2. Дан. Квартальнов - 1 (Карнаухов, Кузьменко), 50:37 - 5:2.

Вратари: Филоненко - Петров (Козубенко, 26:58, 56:52 - 57:50).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гребенщиков - 10 (бол., Орлович-Грудков, М. Мальцев), 3:38 - 1:0. Кравченко - 2, 5:39 - 1:1. Князев - 3 (бол., Фомичев, Акишин), 23:36 - 1:2. Фомичев - 1 (Князев, Жиляков), 36:04 - 1:3. Конозов - 1 (бол., Тихонов, Гимбатов), 52:40 - 2:3. Конозов - 2 (Гимбатов), 58:02 - 3:3.

Победный буллит: Володин.

Вратари: Скрынник - Денисов.

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гарифулин - 3 (Хайруллин, Бобиков), 6:34 - 1:0. Мошаров - 3 (бол., Алексеев, Закарлюкин), 35:35 - 1:1. Рожков - 3 (Карпухин, Ерофеев), 53:20 - 1:2. Гиматов - 4 (Нестеров), 56:56 - 2:2.

Победный буллит: Шипин.

Вратари: Анаркулов - Кузьмин.

"Саров" - "Южный Урал" (Орск) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Чугуев - 3 (Гатин, Дорофеев), 18:15 - 0:1. Музычко - 2 (бол., Марзоев, Кремзер), 32:40 - 0:2. Сметанин - 2 (Музычко, Марзоев), 35:00 - 0:3. Смолин - 1 (Богословский, Вилков), 49:31 - 1:3. Носков - 2 (бол., Лукьянчиков, Демаков), 56:23 - 2:3.

Вратари: Тихомиров (Аляпкин, 40:00, 59:19) - Полошков.