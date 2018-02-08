"Сокол" нанес "Рубину" второе поражение подряд

"Сокол" обыграл "Рубин" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Тюменский клуб потерпел второе поражение кряду. Напомним, что команда из Красноярска идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) – "Рубин" (Тюмень) – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Андрющенко – 22 (Лютов, Семин), 26:45 – 1:0. Таталин – 3 (мен.), 32:41 – 2:0. Михеев – 3 (Фомичев, Кравченко), 56:17 – 2:1. Цыганов – 8 (Назаров), 57:11 – 3:1. Андрющенко – 23 (п.в., Цыганов, Кожевников), 58:34 – 4:1.

Вратари: Белов – Назаров (45:50 – 46:13, 46:20 – 47:21, 56:09 – 56:17, 58:14 – 58:34).

Судьи: Ермолаев, Шмаков.

8 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".