"СКА-Нева" всухую обыграл "Ценг Тоу", "Динамо" победило "КРС Хэйлунцзян"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "СКА-Нева" уверенно обыграл "Ценг Тоу" со счетом 3:0, петербургское "Динамо" со счетом 4:1 победило "КРС Хэйлунцзян".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Горняк" (Учалы) - "Ермак" (Ангарск) - 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Зарипов - 5 (Раенко, Усков), 1:21 - 0:1. Цапаев - 5 (Сафронов), 7:45 - 1:1. Воропаев - 2 (бол., Пилипенко, Арсенюк), 15:52 - 2:1. Цапаев - 6 (бол., Антонов), 22:43 - 3:1. Сафронов - 6 (Сафин), 24:18 - 4:1. Воробьев - 12 (Шингареев, Михайлов), 28:16 - 4:2. Дубинин - 3 (Ванин), 42:26 - 4:3. Михайлов - 20 (Шингареев, Ишмаметьев), 48:12 - 4:4. Михайлов - 21 (Ишмаметьев), 64:23 - 4:5.

Вратари: Фомин - Борисов.

Судья: Шемякин.

15 февраля. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Челмет" (Челябинск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Безруков - 12 (Исаев), 1:33 - 1:0. Романцев - 14 (Балдаев, Малетин), 12:42 - 1:1. Подкорытов - 12 (Кравцов), 30:47 - 2:1. Кокшаров - 7 (Григоренко, Макаров), 59:49 - 2:2.

Победный буллит: Дюрягин.

Вратари: Сухачев - Литвинов (59:41 - 59:49).

Судьи: Фатеев, Шмаков.

15 февраля. Челябинск. ДС "Юность".

"Зауралье" (Курган) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Чечин - 4 (бол., Первухин, Сандер), 1:50 - 1:0. Шестаков - 6 (Далхейсен), 14:43 - 1:1. Торяник - 11 (Метальников), 26:15 - 1:2. Шин - 18 (Игнашин, Рымарев), 37:43 - 1:3. Куракин - 2 (Метальников, И.А. Иванов), 39:14 - 1:4. Белозеров - 11 (Далхейсен), 56:25 - 1:5.

Вратари: Загидулин - Смирягин.

Судьи: Мальцев, Петров.

15 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Сокол" (Красноярск) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Озолиньш - 13 (Лютов, Семин), 32:42 - 0:1. Зузин - 13 (Колганов), 35:54 - 0:2. Владимиров - 6, 36:35 - 1:2. Андрющенко - 25 (п.в., Семин), 59:12 - 1:3.

Вратари: Аляпкин (58:51 - 59:12) - Петров.

Судьи: Гордиенко, Черезов.

15 февраля. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .

ЦСК ВВС (Самара) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Голы: Кириллов - 1 (бол., Семенов), 11:13 - 1:0. Бондарев - 3 (бол., Мнихович, Шмурыгин), 14:27 - 1:1. Шмурыгин - 4 (Сизов), 16:46 - 1:2. Дыньков - 1 (бол., Кодола), 26:46 - 1:3. Семакин - 1 (Виноградов, Макаров), 32:57 - 1:4. Баженов - 9 (Николаев, Полунин), 36:07 - 1:5. Семенов - 3 (бол., Кириллов), 53:12 - 2:5. Шмурыгин - 5 (Мнихович, Полунин), 55:38 - 2:6.

Вратари: Гичев (Жучин, 40:00) - Кононов.

Судьи: Парфенов, Фролов.

15 февраля. Самара. ЛД "Кристалл".

"Саров" (Саров) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Коньков - 11 (Меляков, Вилков), 9:14 - 1:0. Голованов - 4 (бол., Гиматов, Дубровский), 56:10 - 1:1. Коннов - 15, 63:09 - 2:1.

Вратари: Тихомиров - Хомченко.

Судьи: Цицаров, Шиханов.

15 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Буран" (Воронеж) - "Звезда" (Чехов) - 6:5 ОТ (2:2, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы: Зыков - 4 (Мещеряков), 3:21 - 0:1. Мурзин - 14 (бол., Горшков), 9:09 - 1:1. Сергеенко - 2 (Власкин, Рыжков), 12:28 - 1:2. Дьяченко - 7 (бол., Мурзин), 17:09 - 2:2. Купцов - 5 (Мясищев), 22:44 - 2:3. Антипов - 18 (Купцов), 30:16 - 2:4. Пешехонов - 16 (мен., Антипов), 32:04 - 2:5. Геращенко - 4 (бол., Мурзин), 33:18 - 3:5. Шипилов - 4 (бол., Федосеев, Плотников), 45:54 - 4:5. Дьяченко - 8 (бол., Горшков), 54:43 - 5:5. Горшков - 9 (бол., Дьяченко, Мурзин), 60:43 - 6:5.

Вратари: Зубарев (Заливин, 30:16) - Третьяк.

Судьи: Батурин, Демура.15 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бобров - 4 (бол., Анкудинов, Коротеев), 6:55 - 0:1. Иванов - 7 (бол., Дубинин, Седунов), 25:15 - 1:1.

Победный буллит: Д. Воробьев.

Вратари: Денисов - Синягин.

Судьи: Кочетов, Соловьев.

15 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Дизель" (Пенза) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Ремов.

Вратари: Кислицын - Перевозчиков.

Судьи: Мисюрь, Прокуратов.

15 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Квартальнов - 8 (бол., Рыков, Толузаков), 21:23 - 1:0. М. Гимбатов - 5 (бол., Конозов, Крылов), 24:46 - 2:0. Крылов - 6, 44:14 - 3:0.

Вратари: Мельничук - Тяло (58:42).

Судьи: Зибинин, Ушаков.

15 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Барс" (Казань) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Гильманов - 7 (Байкеев), 4:32 - 0:1. Адамчук - 7 (бол., Гильманов, Салахов), 6:52 - 0:2. Марушев - 5 (Валеев), 28:04 - 1:2. Гильманов - 8 (Ядроец), 56:34 - 1:3.

Вратари: Подъяпольский - Хакимов.

Судьи: Метальников, Мочалов.

15 февраля. Казань. Дворец спорта.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кондратьев - 7 (Бирюков, Чебыкин), 4:40 - 1:0. Альшевский - 8 (Мокин, Шибаев), 19:52 - 1:1. Кулагин - 4 (Молодцов, Мих. Орлов), 24:44 - 2:1. Шестаков - 6 (бол., Мих. Орлов, Петраков), 26:57 - 3:1. Берлев - 13 (п.в.), 59:18 - 4:1.

Вратари: Самонов - Скрынник (59:05 - 59:18).

Судьи: Андрианов, Бирин.

15 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".