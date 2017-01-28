"СКА-Нева" приблизился к лидеру, "Буран" прервал 8-матчевую серию поражений

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. "СКА-Нева" обыграл "Химик" и вновь приблизился к лидеру чемпионата – "Торпедо", в турнирной таблице чемпионата. "Буран" прервал серию поражений из восьми матчей в лиге, также в своих встречах одержали победы "Сокол" и "Торос".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) – "Ермак" (Ангарск) – 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Михайлов – 11 (Самарин), 47:19 – 0:1. Ильминский – 1 (Репьях), 51:31 – 1:1. Самарин – 1 (Огородников), 54:09 – 1:2. Щербина – 10 (Кожевников, Гловацкий), 59:38 – 2:2.

Победный буллит: Гловацкий.

Вратари: Евдокимов (59:12 – 59:38) – Магарилов.

"Торос" (Нефтекамск) – "Рязань" (Рязань) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Бочков – 5 (бол., Голованов), 10:22 – 1:0. Емелин – 15 (бол., Другов, Дубровский), 11:03 – 2:0. Коренков – 4 (бол., Крикуненко), 50:54 – 2:1. Черкасов – 12 (бол., Голованов, Бочков), 55:17 – 3:1.

Вратари: Литвинов – Красоткин.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Буран" (Воронеж) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Коротеев – 13, 17:23 – 0:1. Глебов – 3 (бол., Свиязов), 29:11 – 1:1. Кучкин – 6 (бол., Смирнов, Агеев), 31:42 – 1:2. Суховерхов – 5 (Смирнов), 42:15 – 1:3.

Вратари: Кислицын (Костенко, 42:15, 59:00) – Артемьев.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Химик" (Воскресенск) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Коренев – 6 (Карлин, Макс. Мальцев), 10:49 – 1:0. Ларичев – 11 (Мих. Мальцев, Солянников), 35:19 – 2:0. Неколенко – 4 (Скворцов, Алтыбармакян), 36:31 – 3:0. Смирнов – 2 (Аблаев, Складниченко), 56:16 – 3:1.

Вратари: Иванников – Синягин (Никитин, 36:31).