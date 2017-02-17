"СКА-Нева" обыграла "Торпедо", "Сарыарка" уступила "Звезде"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. В матче лидеров турнира "СКА-Нева" уверенно обыграла "Торпедо", и подобралась к казахстанскому клубу на два очка. Идущая третьей "Сарыарка" уступила "Звезде" в серии буллитов, "Динамо" из Санкт-Петербурга и Балахиши уверенно обыграли своих соперников.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) – "Кристалл" (Саратов) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

17 февраля. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ермак" (Ангарск) – "Буран" (Воронеж) – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Голы: Рыбалко – 6 (Иванов, Озолиньш), 3:52 – 1:0. Золотухин – 5 (Чубыкин), 14:32 – 2:0. Иванов – 10, 36:27 – 3:0. Жарков – 3, 43:27 – 3:1. Луговой – 4, 52:26 – 3:2. Леснухин – 5 (Милюков), 56:10 – 4:2. Леснухин – 6 (Огородников), 57:56 – 5:2. Леснухин – 7 (Самарин), 59:52 – 6:2.

Вратари: Магарилов – Летуновский.

Судьи: Дреев, Свиргун.

17 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) – "Рязань" (Рязань) – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: А.Г. Князев – 15 (бол., Медведев), 10:38 – 1:0. Денежкин – 13 (Петраков, Маслов), 18:42 – 1:1. А. Князев – 11, 26:31 – 2:1. Юртайкин – 9 (Каюмов), 44:23 – 2:2. Крикуненко – 7 (Старцев, Хисамутдинов), 64:15 – 2:3.

Вратари: Евдокимов – Красоткин.

Судьи: Зибинин, Юдаков.

17 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Голы: Коротков – 14 (бол., Сауторн), 11:58 – 1:0. Макс. Мальцев – 11 (Орлович-Грудков), 19:36 – 1:1. Мих. Мальцев – 1 (Жихарев), 38:55 – 1:2. Метальников – 7 (бол., Ибатуллин, Шин), 53:01 – 2:2. Кондратьев – 9 (Орлович-Грудков), 54:34 – 2:3. Рычагов – 12 (Конозов), 55:05 – 2:4. Алтыбармакян – 5 (мен., п.в., Чуркин), 59:31 – 2:5.

Вратари: Полуэктов (58:29) – Мельничук.

Судьи: Демура, Петров.

17 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Звезда" (Чехов) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Е.А. Орлов – 7 (Твердохлебов), 17:58 – 1:0. Николишин – 3 (Тимирев), 56:19 – 1:1.

Победный буллит: Пешехонов.

Вратари: Гелашвили – Филоненко.

Судьи: Гордиенко, Спирин.

17 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Зауралье" (Курган) – "Южный Урал" (Орск) – 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Дюрягин – 5 (Фаст, Бутузов), 1:51 – 1:0. Сироткин – 15 (бол., Кротиков, Полторак), 9:35 – 2:0. Куликов – 11 (бол., Сметанин, Скатов), 17:32 – 2:1. Виксна – 2 (бол., Первухин, Чечин), 39:06 – 3:1. Чугуев – 6 (Дорофеев), 41:29 – 3:2. Чугуев – 7 (Каравдин, Дорофеев), 58:15 – 3:3. Музычко – 6 (бол., Марзоев), 61:50 – 3:4.

Вратари: Гафиуллин – Гайдуллин.

Судьи: Ермолаев, Мальцев.

17 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Челмет" (Челябинск) – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Голы: Варфоломеев – 1 (Каменев), 2:46 – 1:0. Пайор – 8 (Варфоломеев, Ложкин), 12:00 – 2:0. Майоров – 3 (Зюзякин, Кузнецов), 13:15 – 3:0. Акмальдинов – 1 (Попов), 22:38 – 4:0. Зиновьев – 1 (Валеев, Войнов), 24:16 – 4:1. Афонасьевский – 3 (мен., Мошаров), 45:28 – 4:2.

Вратари: Франскевич – Угрюмов.

Судьи: Соловьев, Степучев.

17 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Дизель" (Пенза) – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бусаров – 8 (Мокшанцев, Думбадзе), 7:56 – 0:1. Князев – 12 (Панасенко, Хохлов), 8:53 – 1:1. Бусаров – 9 (бол., Мокшанцев, Думбадзе), 48:35 – 1:2. Полюдов – 7 (бол., Моисеев), 53:06 – 2:2. Томкин – 1 (Мокшанцев), 64:02 – 2:3.

Вратари: Костенко – Семенов.

Судьи: Гофман, Фролов.

17 февраля. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Химик" (Воскресенск) – "Саров" (Саров) – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы: Сандер – 7 (Дубинин, Фахрутдинов), 4:49 – 0:1. Фахрутдинов – 4 (Дубинин, Сандер), 21:41 – 0:2. Куваев – 6 (бол., Смирнов, Шацкий), 29:46 – 1:2. Мухин – 3 (бол., Цыплаков), 38:49 – 2:2. Фахрутдинов – 5 (бол., Дубинин, Сандер), 48:18 – 2:3. Фахрутдинов – 6 (бол., Дубинин, Сандер), 51:44 – 2:4. Дубинин – 4 (Фахрутдинов), 59:02 – 2:5.

Вратари: Трушков – Тихомиров.

Судьи: Акузовский, Кочетов.

17 февраля. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Динамо" (Балашиха) – "Ариада-НХ" (Волжск) – 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Голы: Ефремов – 6 (мен., Марковин), 6:55 – 1:0. Петунин – 7 (бол., А. Алексеев, Злобин), 13:20 – 2:0. А. Алексеев – 11 (Петунин), 24:47 – 3:0. Петунин – 8, 27:18 – 4:0. Лыпкань – 5 (бол., Ефремов, Сидляров), 32:34 – 5:0. Дьяков – 4 (Торяник), 36:36 – 5:1. Ильин – 7 (Липанов), 38:50 – 6:1. Чурляев – 6 (бол., Дьяков, Кальной), 44:11 – 6:2.

Вратари: Корняков – Анаркулов (Енюшин, 27:18).

Судьи: Андрианов, Смагин.

17 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".

ТХК (Тверь) – "Барс" (Казань) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Бондарев – 9 (Соколов), 22:09 – 1:0. Орлов – 3 (бол., Бондарев), 54:15 – 2:0. Пайгин – 5 (бол., Протапович), 57:25 – 2:1.

Вратари: Самонов – Билялов (57:08 – 57:25, 58:44).

Судьи: Тютнев, Шемякин.

17 февраля. Тверь. ДС "Юбилейный".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шестаков – 19 (Щегольков), 3:54 – 1:0. Ручкин – 6 (Томилин, Тамбиев), 10:38 – 2:0. Шевченко – 12 (Чувиляев), 28:57 – 3:0. Тамбиев – 6 (Томилин, Дыньков), 36:22 – 4:0. Новожилов – 2 (Уваров, Нечаев), 42:22 – 5:0. Насыбуллин – 13 (бол., Ермолаев, Арбузов), 47:33 – 5:1.

Вратари: Назаров – Рейзвих.

Судьи: Батурин, Черезов.

17 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".