"СКА-Нева" и "Саров" на двоих забросили 10 шайб, ТХК потерпел второе подряд поражение

Лидер регулярного чемпионата ВХЛ ТХК на своем льду потерпел поражение от "Южного Урала". Это уже вторая проигранная подряд встреча для тверского коллектива. В других сегодняшних поединках "Химик" выиграл у "Челмета", "Звезда" в овертайме взяла верх над "Ариадой", а "СКА-Нева" обыграла "Саров".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Куваев - 3 (бол., Сорокин, Складниченко), 23:39 - 1:0. Пуголовкин - 4 (Сорокин, Аблаев), 44:00 - 2:0. Закарлюкин - 7, 57:21 - 2:1.

Вратари: Синягин - Сухачев.

Судьи: Андрианов, Юдаков.

7 декабря. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Барнетт - 7 (мен.), 15:31 - 1:0. Бикмуллин - 1 (Бобиков), 30:26 - 1:1. Борисенков - 4 (Хайруллин, Гарифулин), 33:54 - 1:2. Сергеенко - 7 (Карнаухов), 59:59 - 2:2. Сергеенко - 8 (бол.), 62:50 - 3:2.

Вратари: Филоненко (59:11 - 59:59) - Анаркулов.

Судьи: Батурин, Шемякин.

7 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Саров" (Саров) - 6:4 (1:1, 5:1, 0:2)

Голы: Жихарев - 3 (Мих. Мальцев, Ларичев), 6:15 - 1:0. Горошанский - 3 (Дубинин, Жарков), 8:43 - 1:1. Милехин - 6 (бол., Рычагов, Валенцов), 21:51 - 2:1. Ларичев - 6 (Жихарев, Мих. Мальцев), 22:52 - 3:1. Карлин - 14 (Макс. Мальцев, Козловский), 25:17 - 4:1. Александров - 2 (бол., Кондратьев, Неколенко), 29:37 - 5:1. Чуркин - 7, 33:58 - 6:1. Бородин - 1 (Коннов, Вилков), 38:02 - 6:2. Швиденко - 1 (Синелев, Горошанский), 47:46 - 6:3. Швиденко - 2 (Синелев, Богословский), 52:33 - 6:4.

Вратари: Мельничук - Тихомиров (Аляпкин, 31:08).

Судьи: Демура, Тарасов.

7 декабря. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

ТХК (Тверь) - "Южный Урал" (Орск) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Манушин - 3 (Музычко), 7:53 - 0:1. Дорофеев - 4 (Шингареев), 31:22 - 0:2. Куликов - 7 (Шингареев), 37:09 - 0:3.

Вратари: Тодыков - Полошков.

Судьи: Голышев, Зибинин.

7 декабря. Тверь. ДС "Юбилейный".