Нападающий Александр Семин подписал просмотровый контракт с "Соколом", сообщает официальный сайт клуба. Он примет участие в товарищеском матче с "Ермаком".

Уроженец Красноярска провел за родной клуб 4 матча во время локаута НХЛ в 2012 году. С 2015 по 2016 год форвард защищал цвета "Металлурга" из Магнитогорска и в 2016 году выиграл с ним Кубок Гагарина. В сезоне-2016/17 он провел 74 матча, набрал 32 (16+16) очка в составе "Магнитки" и добрался с ней до финала, где проиграл СКА.