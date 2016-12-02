"Сарыарка" и питерское "Динамо" добились выездных побед

"Нефтяник" на своем льду потерпел поражение от "Сарыарки" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Барс" проиграл "Торпедо", "Звезда" по буллитам выиграла у ТХК, а "Динамо" из Санкт-Петербурга переиграло "Дизель".

Также стоит отметить, что в матче "Кристалл" - "Динамо" (Балашиха) хозяевам было засчитано техническое поражение, так как команда снялась с турнира.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ломако - 12 (бол., Рогов), 1:16 - 0:1. Ядроец - 6 (бол., Трубкин, Насыбуллин), 5:36 - 1:1. Ломако - 13 (Рогов, Ердаков), 29:22 - 1:2. Твердохлебов - 8 (Антоновский, Валицкий), 49:23 - 1:3.

Вратари: Ярославлев - Перетягин.

Судьи: Бирин, Черезов.

2 декабря. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Барс" (Казань) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Михайлис - 11 (Рыбалко, Тунхузин), 49:24 - 0:1.

Вратари: Билялов (58:05) - Полуэктов.

Судьи: Кочетов, Петухов.

2 декабря. Казань. Дворец спорта.

"Звезда" (Чехов) - ТХК (Тверь) - 3:2 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кириллов - 8 (мен.), 25:53 - 0:1. Кириллов - 9 (Шутов, Таталин), 32:46 - 0:2. Барнетт - 6, 44:10 - 1:2. Маккаев - 1 (бол., Карнаухов, Сергеенко), 57:22 - 2:2.

Победный буллит: Тимирев.

Вратари: Самойлов - Самонов.

Судьи: Гофман, Юдаков.

2 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Дизель" (Пенза) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Шевченко - 7 (Карамнов), 7:16 - 0:1. Большаков - 2 (Шубин), 11:14 - 1:1. Шестаков - 8 (Пластинин), 11:45 - 1:2. Канарский - 3 (бол., Сухих, Думбадзе), 16:29 - 2:2. Шевченко - 8 (бол., Карамнов, Чувиляев), 22:53 - 2:3. Шестаков - 9 (бол., Дыньков), 55:58 - 2:4.

Вратари: Кочетков (58:35 - 59:12, 59:37) - Назаров.

Судьи: Соловьев, Тарасов.

2 декабря. Пенза. "Дизель Арена".