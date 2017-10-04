"Рубин" забросил 6 шайб "Звезде"

"Рубин" обыграл "Звезду" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 6:2. В другой встрече "СКА-Нева" одолел "Дизель" и сократил отставание от "Динамо" из Санкт-Петербурга.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) - "Буран" (Воронеж) - 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кара - 2 (Редков, Голубев), 3:32 - 1:0. Дьяченко - 3 (Ефремов), 6:59 - 1:1. Дьяченко - 4 (Ефремов), 11:55 - 1:2. Расулов - 1 (бол., Протапович), 25:15 - 2:2. Кара - 3 (мен., Голубев), 40:42 - 3:2. Злобин - 1 (Алексеев), 47:12 - 3:3.

Победный буллит: Мурзин.

Вратари: Подъяпольский - Заливин.

"Саров" - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Джиошвили - 6 (Бирюков, Тамбиев), 13:55 - 0:1. Кудинов - 1 (Карамнов, Тамбиев), 52:31 - 0:2. М. Орлов - 1 (бол., Карамнов, Тамбиев), 59:25 - 0:3.

Вратари: Тихомиров (58:46 - 58:58) - Самонов.

"Химик" (Воскресенск) - "Зауралье" (Курган) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Смирнов - 1 (Демаков), 24:58 - 1:0. Куваев - 5 (бол., Богомолов), 59:50 - 2:0.

Вратари: Трушков - Загидулин.

"Звезда" (Чехов) - "Рубин" (Тюмень) - 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Голы: Ерофеев - 1 (Серегин, Попов), 5:18 - 0:1. Феоктистов - 1 (Иванов, Давыдов), 11:34 - 0:2. Давыдов - 1 (бол., Иванов, Феоктистов), 12:45 - 0:3. Давыдов - 2 (Валеев), 28:46 - 0:4. Юшкевич - 1 (Ерофеев), 33:24 - 0:5. Попов - 3 (Ерофеев), 50:28 - 0:6. Зыков - 1 (бол., Чмыхов, Хлопотов), 56:59 - 1:6. Мокин - 2 (Подлубошнов), 58:07 - 2:6.

Вратари: Волков (Корепанов, 12:45) - Назаров.

"Дизель" (Пенза) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Крылов - 3 (М. Гимбатов, Ларичев), 2:46 - 0:1. Захарчук - 1 (Алексеев, Васильев), 5:21 - 1:1. Тарасов - 1 (бол., Барулин, Кузьмин), 18:42 - 2:1. Тихонов - 1 (бол., Орлович-Грудков), 28:01 - 2:2. Кондратьев - 1 (бол., Александров, Конозов), 44:44 - 2:3.

Вратари: Кислицын - Мельничук.

ЦСК ВВС (Самара) - "Рязань" - 4:5 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Букия - 2 (Литвяк, Ковалев), 4:44 - 1:0. Лесников - 1 (бол., Маслов, Лебедев), 25:19 - 1:1. Фатеев - 2 (Дубинин, Леснухин), 28:36 - 1:2. Ковалев - 4 (бол., Таратунин, Сухих), 34:10 - 3:2. Букия - 3 (бол., Ковалев), 34:10 - 3:2. Маслов - 3 (бол., Лебедев), 43:31 - 3:3. Леснухин - 2 (Репьях), 46:14 - 3:4. Сулейманов - 1 (бол., Ковалев), 59:07 - 4:4. Фатеев - 3 (Маслов), 62:36 - 4:5.

Вратари: Евдокимов (4:41 - 4:44, 58:35 - 59:07) - Коновалов.