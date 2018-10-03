"Рубин" победил "Горняк" и сохранил лидерство в ВХЛ

"Рубин" обыграл "Горняк" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Тюменский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Рубин" (Тюмень) - "Горняк" (Учалы) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кожевников - 1 (Ячменев, Бабенко), 17:27 - 1:0. Ивашов - 5 (Протапович, Митякин), 19:23 - 1:1. Третьяков - 2 (Борисенков), 21:27 - 1:2. Ячменев - 3 (Бабенко, Лисов), 21:48 - 2:2. Кунгурцев - 1 (бол., Ячменев), 24:32 - 3:2. Кравченко - 3 (п.в., Рехтин), 59:55 - 4:2.
Вратари: Назаров - Фомин (59:40 - 59:55).
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Южный Урал" (Орск) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Жлоба - 2 (Валентенко, Иванов), 7:59 - 0:1. Орлов - 3 (бол., Чуркин, Митрофанов), 38:22 - 1:1. Гавриленко - 1 (Скатов, Сметанин), 50:59 - 1:2.
Вратари: Шилин (58:41) - Синягин.
"Лада" (Тольятти) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Постников - 2 (Озолиньш, Панков), 3:54 - 1:0. Возовик - 3 (бол., Тимирев, Майоров), 17:45 - 2:0. Бондырев - 1 (Фатеев), 29:35 - 3:0. Бердюков - 1 (Кизимов), 35:26 - 4:0. Белозеров - 7 (Капитуров, Шестаков), 51:41 - 4:1.
Вратари: Скрынник - Печурский (Денисов, 29:35).
ЦСК ВВС (Самара) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Набиуллин - 3 (Угольников, Сыромятников), 29:20 - 1:0. Ломако - 2 (Соколов, Борисевич), 43:21 - 1:1.
Победный буллит: Соколов.
Вратари: Макаров - Бояркин.
"Саров" - "Буран" (Воронеж) - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Голы: Хасаншин - 3 (бол., Пепеляев), 8:32 - 0:1. Хасаншин - 4 (бол., Алешин), 13:33 - 0:2. Коннов - 1 (Камаев, Полунин), 33:09 - 1:2. Есаян - 2 (Милехин), 33:49 - 2:2. К. Макаров - 4 (Мурзин, Хасаншин), 51:49 - 2:3. Хасаншин - 5 (мен., п.в., Алексеев), 59:02 - 2:4.
Вратари: Мольков (58:50 - 59:02) - Пиманкин.
"Тамбов" - "Рязань" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Топорков - 1 (бол., Карлин), 9:57 - 1:0. Прохоров - 3 (Д. Воробьев), 19:03 - 1:1. Седунов - 1 (бол., Карпов, Репьях), 28:30 - 1:2. Шингареев - 1 (Павликов), 29:59 - 2:2. Клочков - 2 (Игнатов, Павликов), 42:27 - 3:2. Игнатов - 1 (п.в., Карлин, Виксна), 59:32 - 4:2.
Вратари: Давлетшин - Белов (58:20 - 59:32).
"Барс" (Казань) - "Звезда" (Чехов) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Емец - 1 (бол., Ибрагимов, Лучевников), 31:11 - 1:0. Воронков - 2 (бол., Левицкий, Силаев), 34:30 - 1:1. Ртищев - 5 (Рыжков), 58:49 - 1:2.
Вратари: Мифтахов - Самойлов.
"Дизель" (Пенза) - "Химик" (Воскресенск) - 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)
Голы: Тарасов - 1 (Думбадзе), 0:30 - 1:0. Дьяченко - 3 (бол., Бобров), 13:03 - 1:1. Демин - 2 (Копытин, Кокшаров), 19:00 - 2:1. Коренев - 2 (Губин, Кириллов), 19:56 - 2:2. Зюзякин - 4 (бол., Макаров), 24:59 - 3:2. Павлюков - 1 (Кляузов, Шутов), 25:31 - 3:3. Шутов - 1, 44:46 - 3:4. Люлько - 1 (бол., Макаров, Корабейников), 53:47 - 4:4. Гришин - 1 (бол., Бобров, Кириллов), 56:24 - 4:5.
Вратари: Носов (59:16) - Хомченко (Большаков, 24:59).