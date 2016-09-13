"Рубин" и "Зауралье" добились гостевых побед

"Рубин" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ победил "Южный Урал" – 3:2. В другой встрече "Зауралье" на выезде обыграло "Челмет" – 6:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Рубин" (Тюмень) - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Куликов - 1 (Черкасов, Каравдин), 4:17 - 1:0. Клопов - 1 (бол., Рыбницкий), 7:35 - 1:1. Зюзякин - 1 (Пайор), 13:18 - 1:2. Фахрутдинов - 1 (Шибаев), 37:16 - 1:3. Сметанин - 1 (бол.), 40:34 - 2:3.

Вратари: Полошков (Данилишин, 40:00, 59:40) - Хомутов.

Судьи: Максимов, Мальцев.

13 сентября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) - "Зауралье" (Курган) - 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)

Голы: Соловьев - 3 (мен., Потайчук), 21:54 - 0:1. Мошаров - 1 (бол., Глухов, Шолохов), 22:24 - 1:1. Ремов - 1 (Приданников, Колготин), 25:00 - 1:2. Ионин - 2 (Шипин, Ар. Чистяков), 33:00 - 2:2. Приданников - 1 (Жуков, Маслов), 36:36 - 2:3. Шолохов - 2 (Зиновьев), 37:56 - 3:3. Муштаев - 1 (бол., Первухин), 42:50 - 3:4. Ремов - 2 (бол., Тымченко), 46:19 - 3:5. Соловьев - 4 (Муштаев), 51:09 - 3:6.

Вратари: Кузьмин (Угрюмов, 53:34) - Гафиуллин.

Судьи: Петров, Спирин.

13 сентября. Челябинск. ДС "Юность".