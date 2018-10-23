"Рубин", "Челмет" и "Лада" продолжают лидировать в чемпионате ВХЛ

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялись очередные матчи. Лидер чемпионата "Рубин" победил "Торпедо" со счетом 4:2. "Ермак" уступил "Нефтянику" и по-прежнему не может одержать победу в основное время.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)

Голы: Мокин - 5 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 1:01 - 0:1. Каменев - 3 (бол., Хамидуллин, Осипов), 8:00 - 0:2. Олонов - 2 (Раенко, Зарипов), 9:43 - 1:2. Салахов - 2 (бол., Ядроец, Мансуров), 13:32 - 1:3. С. Альшевский - 8 (Я. Альшевский), 19:03 - 1:4. Коротков - 2 (Воробьев, Михайлов), 25:29 - 2:4. Шестопалов - 1 (Фильченков, Михайлов), 27:30 - 3:4. Салахов - 3 (бол., Ядроец, Теряев), 39:21 - 3:5. Салахов - 4, 55:49 - 3:6.

Вратари: Гелашвили (Никитин, 13:32) - Смирягин.

Судьи: Беляев, Тютнев.

23 октября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 8:1 (1:0, 2:0, 5:1)

Голы: Шевченко - 7 (Мисников, Мальцев), 4:41 - 1:0. Мищенко - 3 (Тесленко, Болтанов), 25:07 - 2:0. Мальцев - 7 (Мисников), 26:45 - 3:0. Савельев - 3 (бол., Голубев), 41:09 - 4:0. Борисов - 3 (бол., Грачев, Хабаров), 45:09 - 4:1. Мищенко - 4 (бол., Чурляев, Болтанов), 47:51 - 5:1. Берестенников - 1 (мен.), 50:02 - 6:1. Закарлюкин - 2 (Голубев, Назаров), 54:59 - 7:1. Лисин - 1 (мен., Цыганов, Вилков), 56:05 - 8:1.

Вратари: Андрюхов - Коробов.

23 октября. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Камаев - 1 (Пуголовкин, Синицын), 6:50 - 0:1. Коростин - 2 (Лукин, Мусин), 37:12 - 1:1. Ердаков - 6 (бол., Маслов), 38:23 - 2:1. Барбашев - 3 (Поляков), 43:24 - 3:1. Барбашев - 4 (Поляков, Ердаков), 47:34 - 4:1. Серегин - 3 (бол., Ерохин), 51:48 - 4:2. Ердаков - 7 (бол., Лукин, Барбашев), 55:03 - 5:2.

Вратари: Хакимов - Анаркулов (51:37 - 51:48).

Судьи: Гофман, Шемякин.

23 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Зауралье" (Курган) - "Горняк" (Учалы) - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Джиг - 5 (Складниченко, Крутиков), 8:26 - 1:0. Колготин - 2 (Глебов, Цыганов), 21:18 - 2:0. Гуляев - 1 (бол., Черников, Ольшанский), 32:08 - 3:0. Складниченко - 1 (Джиг, Игошев), 33:37 - 4:0. Дюкарев - 3 (Коробкин, Авраменко), 42:13 - 5:0. Протапович - 5 (бол., Митякин, Ивашов), 47:55 - 5:1. Ольшанский - 2 (Джиг, Сулимов), 52:21 - 6:1.

Вратари: Ярославлев - Фомин (Гайдуллин, 33:37).

Судьи: Мальцев, Шерер.

23 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Челмет" (Челябинск) - "Южный Урал" (Орск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Куршук - 2 (бол., Репин, Фахрутдинов), 7:32 - 0:1. Кориневский - 3 (Коновалов), 34:12 - 1:1. Подкорытов - 4 (бол., Тертышный), 49:12 - 2:1.

Вратари: Сухачев - Синягин (59:33).

Судьи: Парфенов, Черезов.

23 октября. Челябинск. ДС "Юность".

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Рычагов - 6 (Аскаров, Матерухин), 8:11 - 1:0. Никулин - 3 (Зубрицкий), 9:35 - 1:1. Ломако - 5 (Зиазов), 21:41 - 1:2. Аскаров - 1 (бол., Митрофанов, Шевченко), 30:41 - 2:2. Соколов - 5 (Зиазов), 43:31 - 2:3.

Вратари: Иванников (58:30 - 58:56) - Бояркин.

Судьи: Прокуратов, Самарин.

23 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Рубин" (Тюмень) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Комаристый - 1 (Лисов, Кротиков), 22:04 - 1:0. Шабанов - 2 (Коротков), 37:23 - 2:0. Жайлауов - 3 (бол., Шин, Рымарев), 45:00 - 2:1. Кротиков - 4 (Попов, Князев), 45:47 - 3:1. Давыдов - 4 (Кожевников), 51:27 - 4:1. Глухов - 2 (бол., Беляев), 59:49 - 4:2.

Вратари: Назаров - Денисов.

Судьи: Мочалов, Юдаков.

23 октября. Тюмень. Дворец спорта.

"Лада" (Тольятти) - "Барс" (Казань) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фатеев - 2 (Бондырев), 7:16 - 1:0. Тимирев - 11 (бол., Майоров), 27:39 - 2:0. Марушев - 7 (Валеев, Галимов), 57:04 - 2:1.

Вратари: Скрынник - Мифтахов (59:05).

Судьи: Демура, Закиров.

23 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "Дизель" (Пенза) - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Савунов - 3 (Сулев), 36:19 - 0:1. Бикмуллин - 2 (бол., Фазылзянов, Мнихович), 56:19 - 1:1. Бикмуллин - 3 (Фазылзянов, Мнихович), 64:31 - 2:1.

Вратари: Коротаев (55:29 - 56:19) - Носов.

Судьи: Степучев, Фролов.

23 октября. Самара. ДС ЦСК ВВС.