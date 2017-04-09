Раил Якупов: "Ариада" продолжит играть в ВХЛ, но сотрудничество прекращаем"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов заявил о прекращении сотрудничества с "Ариадой", но не подтвердил информацию о снятии команды из Волжска с чемпионата ВХЛ.

– "Ариада" продолжит играть в ВХЛ, но не под брендом "Нефтехимика", – сообщил Якупов. – Сотрудничество между нашими клубами прекращается.

– Как проходит работа по комплектации вашей команды на следующий сезон?

– Хотим сохранить тех, кто у нас есть, и понять, как двигаться дальше. Переговоры с новыми игроками сможем вести с 30 апреля. (Евгений БЕЛОУСОВ)