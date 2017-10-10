Питерское "Динамо" забросило 8 шайб "Барсу", "СКА-Нева" - семь в ворота ЦСК ВВС

Два питерских клуба одержали разгромные победы в очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ. "СКА-Нева" победил ЦСК ВВС 7:2, а "Динамо" - "Барс" 8:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСК ВВС (Самара) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)

Голы: Рычагов - 4 (мен., Конозов), 2:52 - 0:1. Кондратьев - 2 (Рычагов), 18:06 - 0:2. Полодян - 1 (Чебыкин, Гребенников), 21:07 - 0:3. Ковалев - 5 (Ислямов, Таратунин), 25:08 - 1:3. Реунов - 1 (Таратунин, Метлюк), 27:55 - 2:3. Орлович-Грудков - 4 (Козловский, Алтыбармакян), 33:41 - 2:4. Неколенко - 2 (Козловский, Алтыбармакян), 36:55 - 2:5. Жихарев - 3, 45:38 - 2:6. Александров - 1 (бол., Кондратьев, Конозов), 59:17 - 2:7.

Вратари: Евдокимов (Жучин, 33:26) - Мельничук.

"Барс" (Казань) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:8 (0:2, 1:1, 2:5)

Голы: Берлев - 5 (Карамнов, Кудинов), 1:27 - 0:1. Гарифулин - 1 (Уваров), 9:42 - 0:2. Берлев - 6 (Карамнов, К. Кузнецов), 24:29 - 0:3. Чибисов - 2 (бол., Обухов), 33:01 - 1:3. Бирюков - 3 (бол., Карамнов, Назаревич), 41:38 - 1:4. Карамнов - 3 (бол., Панков, Яценко), 42:18 - 1:5. Цуканов - 1 (мен., Чибисов, Михеев), 43:57 - 2:5. А. Шевченко - 7, 46:47 - 2:6. В. Шевченко - 2 (Жарков, Яценко), 47:12 - 2:7. Шинкаренко - 3 (бол., Марушев, Литвинов), 56:09 - 3:7. Назаревич - 5 (А. Шевченко, Панков), 57:43 - 3:8.

Вратари: Подъяпольский - Янин.