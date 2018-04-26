Матч "Динамо" - "СКА-Нева" - пятый по продолжительности в мировом хоккее

Пятый матч финала плей-офф ВХЛ между питерским "Динамо" и "СКА-Невой" (3:4 6ОТ) вошел в историю российского хоккея как самый продолжительный. Команды провели на площадке 163 минуты 36 секунд.

В мировой истории были более продолжительные игры. "Динамо" и "СКА-Нева" - пятые по этому показателю. Рекорд в прошлом году установили "Сторхамар" и "Спарта" (2:1) в чемпионате Норвегии - 217 минут 14 секунд. (Игорь ЕРОНКО)

Самые продолжительные матчи в мировом хоккее

1. 217 минут 14 секунд. Чемпионат Норвегии-2017. "Сторхамар" - "Спарта" - 2:1.

2. 176 минут 30 секунд. НХЛ-1936. "Детройт" - "Бостон" - 1:0.

3. 165 минут 11 секунд. Чемпионат Белоруссии-2015. "Гомель" - "Юность" - 1:2.

4. 164 минуты 46 секунд. НХЛ-1933. "Торонто" - "Бостон" - 1:0.

5. 163 минуты 36 секунд. ВХЛ-2018. "Динамо" (СПб) - "СКА-Нева" - 3:4.