"КРС-ОЭРДЖИ" забросил 5 шайб "Горняку"

"КРС-ОЭРДЖИ" обыграл "Горняк" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 5:3. Это вторая победа пекинцев в сезоне в основное время.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Южный Урал" (Орск) - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дорофеев - 3 (Пивунов, Чугуев), 6:15 - 0:1. Чемерикин - 3 (Еременко), 43:30 - 1:1. Ушнев - 1 (бол., Чемерикин), 64:02 - 2:1.

Вратари: Перевозчиков - Синягин.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Горняк" (Учалы) - 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Крутий - 7, 19:40 - 1:0. Борисенков - 8 (бол., Цапаев, Мингалеев), 34:16 - 1:1. Хуан Пэн - 1 (бол., Джо, Сето), 37:59 - 2:1. Сето - 7 (бол., Джо, Чжан Цзэцэнь), 42:10 - 3:1. Толузаков - 8, 46:07 - 4:1. Назаров - 3 (бол., Севостьянов), 56:09 - 4:2. Третьяков - 5 (Назаров), 57:53 - 4:3. Ху - 2 (п.в.), 59:54 - 5:3.

Вратари: Дан - Фомин (58:46 - 59:01, 59:16 - 59:54).

"Химик" (Воскресенск) - "Тамбов" - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кляузов - 2 (Талалуев, Павлюков), 33:27 - 1:0. Баин - 3 (Кривошеев, Гимбатов), 38:53 - 1:1.

Победный буллит: Баин.

Вратари: Хомченко - Давлетшин.

"Звезда" (Чехов) - "Саров" - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Каштанов - 1 (Есаян), 18:12 - 0:1. Мокин - 6 (Жилов), 23:59 - 1:1. Владимиров - 2 (Меляков), 61:07 - 1:2.

Вратари: Корепанов - Суханов.