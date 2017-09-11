"Химик" выиграл второй матч на старте ВХЛ

"Химик" обыграл "Рязань" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Воскресенска на данный момент возглавляет таблицу лиги с двумя победами в двух играх.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Южный Урал" (Орск) - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Музычко - 2 (бол., Марзоев), 13:39 - 0:1. Репин - 1 (Иванов), 19:29 - 0:2. Локтев - 1 (бол.), 21:54 - 1:2. Кудрин - 1, 23:48 - 1:3. Закарлюкин - 1 (Пайор), 43:27 - 2:3. Сметанин - 1 (Скатов), 46:41 - 2:4. Сметанин - 2, 54:50 - 2:5.

Вратари: Борисов (Хомутов, 28:42) - Перетягин.

"Сокол" (Красноярск) - "Горняк" (Учалы) - 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Назаров - 1 (Заборников, Потылицын), 22:44 - 1:0. Пилипенко - 1 (бол., Сетдиков, Митякин), 25:47 - 1:1. Назаров - 2 (бол., Лютов, Бондарев), 37:34 - 2:1. Мингалеев - 1 (Антонов), 38:00 - 2:2. Антонов - 1 (Лысенко, Мингалеев), 46:56 - 2:3. Назаров - 3 (бол., Лютов, Бондарев), 55:21 - 3:3. Мингалеев - 2 (Антонов), 60:36 - 3:4.

Вратари: Заливин - Устинский.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Саров" - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Медведев - 1 (Горбунов), 4:21 - 0:1. Горбунов - 1 (Хасаншин, Коннов), 23:07 - 0:2. Мансуров - 1 (Вихарев), 29:33 - 1:2. Миронов - 1 (Ряшенцев), 35:16 - 1:3. Черников - 1 (Кочуров, Веревкин), 54:46 - 2:3. Смолин - 1 (п.в., Горбунов), 59:45 - 2:4.

Вратари: Перевозчиков (Долганов, 23:28, 59:00 - 59:45) - Тихомиров.

"Химик" (Воскресенск) - "Рязань" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Квартальнов - 1 (Смирнов), 3:26 - 1:0. Черных - 1 (бол.), 11:42 - 2:0. Мнацян - 1 (Рукин), 25:46 - 2:1. Черных - 2, 44:02 - 3:1.

Вратари: Трушков - Черепенин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Дизель" (Пенза) - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Демидов - 2 (бол., Гильманов, Сумин), 12:16 - 1:0. Хапов - 1 (Демидов, Гильманов), 15:04 - 2:0. Демидов - 3 (бол., Хапов, Хамидуллин), 30:22 - 3:0. Демидов - 4 (Хапов, Гильманов), 33:19 - 4:0. Копытин - 1 (Груздев, Людучин), 50:19 - 4:1.

Вратари: Хакимов - Назаров (Кислицын, 33:19).

"Звезда" (Чехов) - "Буран" (Воронеж) - 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Голы: Антипов - 1 (Попугаев), 3:11 - 1:0. Мурзин - 1 (Дьяченко), 8:00 - 1:1. Мурзин - 2 (Дьяченко), 11:18 - 1:2. Тимирев - 1, 18:18 - 2:2. Гайдаш - 1 (Бешаров), 19:36 - 2:3. Хлопотов - 2 (мен.), 29:30 - 3:3. Тимирев - 2 (Антипов), 52:08 - 4:3. Мокин - 1 (Силаев, Чмыхов), 54:42 - 5:3.

Вратари: Самойлов - Артемьев (59:27).