"Ермак" одержал четвертую победу кряду, переиграв "Сокол"

"Ермак" на выезде обыграл "Сокол" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Гости одержали четвертую победу кряду.

"Ермак" занимает 7-е место турнирной таблицы ВХЛ, "Сокол" - 8-е.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) - "Ермак" (Ангарск) - 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Голы: Таталин - 2 (Семин, Андрющенко), 11:00 - 1:0. Карлин - 8 (Ишмаметьев), 20:40 - 1:1. Карлин - 9 (Михайлов, Воробьев), 25:07 - 1:2. Коротков - 4 (Шингареев), 42:45 - 1:3. Зузин - 11 (бол., Таталин), 49:59 - 2:3. Андрющенко - 21 (Семин, Андрющенко), 52:37 - 3:3. Воробьев - 11 (Михайлов, Воробьев), 53:54 - 3:4.

Вратари: Андрюхов (58:48) - Борисов.

Судьи: Раминг, Шмаков.

26 января. Красноярск. МСК "Арена Север".

Турнирная таблица ВХЛ