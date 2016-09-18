"Ермак", "Кристалл", "Сокол" и "Дизель" добились побед

"Ермак" в гостевом матче регулярногочемпионата ВХЛ победил "Звезду". Также побед добились "Кристалл", "Сокол" и "Дизель".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Звезда" (Чехов) - "Ермак" (Ангарск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Остроухов - 1 (Мансуров, Буйницкий), 37:40 - 0:1. Антипов - 1, 39:10 - 1:1. Мансуров - 1 (бол., Остроухов, Рыбалко), 51:00 - 1:2.

Вратари: Филоненко (59:55) - Магарилов.

"Кристалл" (Саратов) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Карлин - 1 (Романов), 0:59 - 1:0. Воробьев - 1 (мен.), 20:59 - 1:1. Карлин - 2 (бол., Романов), 21:55 - 2:1. Ефимов - 3 (Коньков, Карлин), 37:31 - 3:1. Соларев - 1 (Лебедев, Давыдов), 57:24 - 3:2.

Вратари: Сучков - Евдокимов (Петров, 57:24, Евдокимов, 58:34, 59:19).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Сокол" (Красноярск) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: М. Мальцев - 3 (бол., Гребенщиков, Орлович-Грудков), 19:58 - 1:0. Гловацкий - 1 (Воронков), 25:54 - 1:1. Назаров - 2 (А. Чистяков, Шепеленко), 58:59 - 1:2.

Вратари: Скрынник (59:15) - Андрюхов.

"Дизель" (Пенза) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Иванов - 2 (Марченков, Кравченко), 4:52 - 0:1. Дубровин - 1 (Курепанов), 6:07 - 0:2. Кузьмин - 3 (Волгин, Зотов), 16:45 - 1:2. Бусаров - 3 (Думбадзе), 31:00 - 2:2. А. Тарасов - 2 (бол., Кузьмин), 32:36 - 3:2.

Вратари: Мотошин - Перевозчиков (Денисов, 32:57).