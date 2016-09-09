"Ермак" и "СКА-Нева" одержали победы

"Ермак" выиграл у "Сокола" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другой встрече "СКА-Нева" в овертайме вырвала победу у "Звезды".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Сокол" (Красноярск) - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Воронков - 1 (Чистяков), 26:00 - 0:1. Иванов - 1 (Попов, Озолиньш), 26:19 - 1:1. Озолиньш - 1 (Зырянов), 28:57 - 2:1. Рыбалко - 1 (бол.), 39:35 - 3:1.

Вратари: Черепенин - Андрюхов.

Судьи: Соловьев, Ушаков.

9 сентября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Звезда" (Чехов) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Чмыхов - 1 (Шаров, Кузьменко), 18:37 - 1:0. Пешехонов - 1 (бол., Антипов), 31:00 - 2:0. Мальцев - 1 (Орлович-Грудков, Коренев), 36:46 - 2:1. Кондратьев - 1 (Рычагов, Тихонов), 52:46 - 2:2. Гребенщиков - 1 (Мальцев, Коренев), 63:56 - 2:3.

Вратари: Филоненко - Скрынник.

Судьи: Демура, Зибинин.

9 сентября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".