Действующий чемпион ВХЛ "Нефтяник" в первом раунде плей-офф сыграет с "Ценг Тоу"

Определились все пары 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Победитель регулярного чемпионата "Динамо" из Санкт-Петербурга встретится с "Молотом-Прикамье", который оформил путевку в плей-офф в заключительный игровой день.
Действующий чемпион ВХЛ "Нефтяник" из Альметьевска встретится с китайским "Ценг Тоу"
Полностью состав пар выглядит следующим образом:
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь)
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Химик" (Воскресенск)
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь)
"Сарыарка" (Караганда) - "Металлург" (Новокузнецк)
"Зауралье" (Курган) - "Звезда" (Чехов)
"Ермак" (Ангарск) - "Южный Урал" (Орск)
"Торпедо" (Усть-Каменогорск, Казахстан) - "Торос" (Нефтекамск)
"Сокол" (Красноярск) - "Саров"
Первые матчи серии до 4 побед состоятся 23 февраля.