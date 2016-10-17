"Челмет" забросил 11 шайб "Бурану"

"Челмет" в матче регулярного чемпионата ВХЛ разгромил "Буран" - 11:3. В другом поединке ТХК победил балашихинское "Динамо" и сохранил лидерство в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Рязань" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Юртайкин - 3, 8:08 - 0:1. Ильенко - 2 (бол., Петраков), 46:00 - 0:2. Ильенко - 3 (бол., Денежкин), 59:51 - 0:3.

Вратари: Полошков - Красоткин.

"Челмет" (Челябинск) - "Буран" (Воронеж) - 11:3 (5:0, 5:2, 1:1)

Голы: Гомоляко - 1 (Закарлюкин), 2:46 - 1:0. Ерофеев - 4 (Севанькаев, Рожков), 5:10 - 2:0. Ионин - 6 (Яковенко), 6:06 - 3:0. Севанькаев - 2 (бол., Ерофеев, Рожков), 18:38 - 4:0. Яковенко - 1 (Закарлюкин, Могильников), 19:26 - 5:0. Мошаров - 4 (Ионин), 20:45 - 6:0. Исмагилов - 1 (Войнов, Мошаров), 21:33 - 7:0. Ванин - 1 (бол., Петриков, Исаев), 29:25 - 8:0. Закарлюкин - 3 (бол., Карпухин, Тридчиков), 33:57 - 9:0. Копиенко - 1 (Амиров), 34:28 - 9:1. Рожков - 4 (Ванин), 35:32 - 10:1. Копиенко - 2, 39:16 - 10:2. Суховерхов - 2, 43:54 - 10:3. Закарлюкин - 4 (Исаев), 53:31 - 11:3.

Вратари: Кузьмин (Угрюмов, 40:00) - Пантыкин).

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:5 (2:0, 1:4, 0:1)

Голы: Лебедев - 2 (Кулагин, Рыжков), 7:05 - 1:0. Кулагин - 3, 19:34 - 2:0. Михайлис - 4 (Коротков, Веревкин), 21:58 - 2:1. Белозеров - 5 (бол., Ибатуллин), 29:13 - 2:2. Есиркенов - 2 (Метальников), 30:52 - 2:3. Коротков - 2 (Веревкин), 33:52 - 2:4. Лебедев - 3 (бол., Смолин), 37:40 - 3:4. Белозеров - 6 (Капитуров, Сауторн), 45:17 - 3:5.

Вратари: Козубенко - Иванов.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Махановский - 2 (Сагадеев, Исаев), 1:38 - 0:1. Гасников - 3 (Валеев, Мокин), 3:05 - 1:1. Андрющенко - 3 (бол., Банашков, Рогов), 34:45 - 1:2.

Вратари: Перевозчиков - Гелашвили.

"Торос" (Нефтекамск) - "Сокол" (Красноярск) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Разумняк - 3 (мен., Гордеев), 24:46 - 1:0. Раисов - 4 (Полторак), 33:28 - 1:1. Полторак - 1 (А. Чистяков), 46:51 - 1:2. Воронков - 4 (п.в., Назаров), 59:08 - 1:3.

Вратари: Хомченко (58:55 - 59:08) - Евдокимов (Андрюхов, 1:20).

"Ижсталь" (Ижевск) - "Ермак" (Ангарск) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мансуров - 4 (Филонов), 27:27 - 0:1. Королев - 3 (Кочуров, Лоптев), 28:32 - 1:1. Купцов - 1 (Ногин), 36:07 - 2:1. Хабаров - 1 (Реунов), 56:26 - 3:1.

Вратари: Кислицын - Магарилов (57:15).

"Химик" (Воскресенск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Куракин - 1 (Завьялов), 12:37 - 0:1. Паутов - 1 (бол., Чувиляев, Васильев), 47:29 - 0:2. Пелевин - 1 (Воробьев), 51:11 - 1:2. Смирнов - 1 (Юдов, Шацкий), 59:29 - 2:2.

Победный буллит: Шацкий.

Вратари: Никитин (58:55 - 59:29) - Назаров.

ТХК (Тверь) - "Динамо" (Балашиха) - 4:2 (4:0, 0:0, 0:2)

Голы: Скородумов - 6 (Осипов), 6:32 - 1:0. Осипов - 4 (бол., Скородумов, Бердюков), 13:53 - 2:0. И.А. Иванов - 4 (Репин, Бондарев), 16:03 - 3:0. Заборников - 2 (Сарваров), 16:25 - 4:0. С. Алексеев - 3 (Марковин, Ефремов), 45:26 - 4:1. А. Алексеев - 3 (бол., Брюквин), 52:29 - 4:2.

Вратари: Хорошун - Бочаров.