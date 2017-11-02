"Ценг Тоу" обыграл "Хэйлунцзян", "Зауралье" забросило 9 шайб в ворота ЦСК ВВС

"Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Хэйлунцзян" - 2:1. В еще одном поединке "Зауралье" одержало победу над самарским ЦСК ВВС - 9:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Крысанов - 3 (Попов), 7:36 - 0:1. Мокин - 8 (Скворцов), 48:48 - 1:1. Еременко - 1 (Гребенюк, Крысанов), 54:40 - 1:2.

Вратари: Бояршинов (56:37 - 56:42, 57:02 - 57:33, 58:47) - Печурский.

Судьи: Шемякин, Юдаков.

2 ноября. Харбин. Harbin.

"Сокол" (Красноярск) - "Саров" (Саров) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Семин - 5 (Лютов), 22:35 - 1:0. Смуров - 2, 43:11 - 1:1. Мисников - 5 (Коннов), 44:37 - 1:2.

Вратари: Андрюхов (58:23 - 58:49, 59:01) - Мольков.

Судьи: Андрианов, Мисюрь.

2 ноября. Красноярск. МСК "Арена Север".

ЦСК ВВС (Самара) - "Зауралье" (Курган) - 1:9 (0:3, 0:0, 1:6)

Голы: Дюкарев - 3 (Болтанов, Князев), 8:18 - 0:1. Исаев - 2 (Ольшанский), 8:38 - 0:2. Колготин - 5 (бол., Кротиков, Цыганов), 15:31 - 0:3. Цыганов - 4 (бол., Глебов, Колготин), 41:51 - 0:4. Пушкарский - 4 (Реунов, Ковалев), 45:10 - 1:4. Князев - 3 (бол., Фаст), 48:12 - 1:5. Глебов - 2 (Абметка, Петров), 48:36 - 1:6. Тымченко - 1 (Петров), 55:02 - 1:7. Тымченко - 2 (Ольшанский, Абметка), 58:52 - 1:8. Болтанов - 5 (Князев, Авраменко), 59:00 - 1:9.

Вратари: Артемьев - Гафиуллин.

Судьи: Гордиенко, Нестеров.

2 ноября. Самара. ЛД "Кристалл".

"Барс" (Казань) - "Рубин" (Тюмень) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Архипов - 1 (Голубев, Абросимов), 63:30 - 1:0.

Вратари: Билялов - Франскевич.

Судьи: Голышев, Парфенов.

2 ноября. Казань. Дворец спорта.