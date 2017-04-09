"Ариада-НХ" может покинуть чемпионат ВХЛ

"Ариада-НХ" может не стартовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги, сообщает источник "СЭ", знакомый с ситуацией.

Команда из Волжска, которая является фарм-клубом "Нефтехимика", закончила регулярный чемпионат ВХЛ на 24-м месте и последние три сезона не выходила в плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ)