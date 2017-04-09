17:24 | ХОККЕЙ — ВХЛ

"Ариада-НХ" может покинуть чемпионат ВХЛ

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"Ариада-НХ" может не стартовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги, сообщает источник "СЭ", знакомый с ситуацией.

Команда из Волжска, которая является фарм-клубом "Нефтехимика", закончила регулярный чемпионат ВХЛ на 24-м месте и последние три сезона не выходила в плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эд_19

Третий год подряд вы отправляете «Ариаду» из ВХЛ - три года она играет вопреки «вашим источникам, знакомым с ситуацией» ))) Там деньги состоятельного «Нефтехимика». С чего бы ей сгинуть с такой поддержкой?

17:42

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