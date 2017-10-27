Застройщик "Парка легенд" выкупил ледовый дворец "Сокольники"

Группа компаний "ТЭН", которая является новым владельцем дворца "Сокольники", совместно с "Легендами хоккея" в 2018 году намерены реконструировать старейшую ледовую арену Москвы, сообщает СБК.

Группа выкупила стадион примерно за 500 миллионов рублей, и еще от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей планируется инвестировать в будущем.

Новые владельцы "Сокольников" планируют не только обновить основную арену и завершить реконструкцию тренировочного катка, но и построить третью ледовую площадку. На подготовку проекта отводится шесть месяцев, а основные строительные работы планируется провести летом 2018 года.

Крупнейший проект группы "ТЭН" – квартал "Парк легенд" на территории бывшего завода ЗИЛ. Помимо жилых и офисных зданий в этом квартале построены "ВТБ Ледовый дворец", Музей хоккея, комплекс водного спорта и открытая спортивная площадка.