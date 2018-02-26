В Набережных Челнах во время игры избили судью. Видео

На матче Ночной хоккейной лиги в Набережных Челнах местные хоккеисты избили судью из Нижнекамска. Инцидент произошел на льду Дворца спорта во время полуфинальной встречи любительских команд "Белые медведи" (Набережные Челны) и "Аммоний" (Менделеевск).

Главный судья соревнований Иван Фролов в интервью "Бизнес Online" назвал произошедшее из ряда вон выходящим случаем. Матч был остановлен, а победа присуждена команде "Аммоний". Официальное решение по поводу дальнейшего участия команды "Белые медведи" будет опубликовано позже.