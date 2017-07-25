ФХР поздравил Василевского с 23-летием

Федерация хоккея России (ФХР) поздравил с днем рождения голкипера сборной России Андрея Василевского. Сегодня российскому хоккеисту, выступающему за "Тампа-Бэй", исполняется 23 года.

"Василевскому - 23! Поздравляем Андрея с днем рождения и желаем много счастья и новых ярких побед! Коллектив ФХР от всей души поздравляет Андрея и желает крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных достижений", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.