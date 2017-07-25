12:29 | Хоккей — Россия

ФХР поздравил Василевского с 23-летием


Федерация хоккея России (ФХР) поздравил с днем рождения голкипера сборной России Андрея Василевского. Сегодня российскому хоккеисту, выступающему за "Тампа-Бэй", исполняется 23 года. 

"Василевскому - 23! Поздравляем Андрея с днем рождения и желаем много счастья и новых ярких побед! Коллектив ФХР от всей души поздравляет Андрея и желает крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых спортивных достижений", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

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http://fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=13784

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