Нападающий "Сент-Луиса" Наиль Якупов не планирует возвращаться в Россию и намерен продолжить карьеру в НХЛ, сообщает Fox Sports. Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в "Вегасе".

Отмечается, что скорее всего "Блюз" не будут защищать игрока летом на драфте расширения. В этом сезоне российский хоккеист провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков. Ранее он выступал за "Эдмонтон". Всего в НХЛ 23-летний хоккеист провел 292 матча, в которых набрал 120 (53+67) очков при показателе полезности "-91".