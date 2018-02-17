"Виннипег" разгромил "Колорадо", Варламов сделал 6 сэйвов

"Виннипег" на своем льду обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Это вторая подряд победа "Джетс".

Российский вратарь гостей Семен Варламов отыграл третий период, пропустил 2 шайбы и сделал 6 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Колорадо" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Уилер - 15 (Шайфли, Энстрем), 10:09 - 1:0. Коннор - 19 (Бафлин, Уилер), 30:49 - 2:0. Копп - 5 (мен., Шайфли), 35:50 - 3:0. Лайне - 26 (бол., Бафлин, Шайфли), 39:32 - 4:0. Элерс - 22 (Майерс), 45:24 - 5:0. Уилер - 16 (бол., Лайне, Майерс), 47:54 - 6:0. Рантанен - 18, 54:04 - 6:1.

Вратари: Хеллебайк - Бернье (ВАРЛАМОВ, 40:00).

Штраф: 27 - 15.

Броски: 28 (11+9+8) - 31 (8+15+8).

Наши: Куликов (21:09/1/1) - Задоров (14:31/0/-2).

17 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.