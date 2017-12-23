"Виннипег" Куликова проиграл "Айлендерс", Барзал оформил хэт-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Айлендерс" одержал победу над "Виннипегом" – 5:2

В составе клуба из Нью-Йорка тремя заброшенными шайбами в этой встрече отметился нападающий Мэтью Барзал. Его одноклубник Джордан Эберле сделал три голевые передачи.

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут и не отличился результативными действиями. Он закончил матч с показателем полезности "– 1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Виннипег" – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Ли – 22 (бол., Дж. Бэйли, Ледди), 1:31 – 1:0. Барзал – 10 (Эберле, Лэдд), 2:20 – 2:0. Пулман – 1 (Чиаро, Элерс), 13:42 – 2:1. Барзал – 11 (Эберле, Бойчак), 19:24 – 3:1. Барзал – 12 (Эберле, Лэдд), 51:22 – 4:1. Бовилье – 4 (Таварес), 55:01 – 5:1. Лаури – 7 (Коннор, Армиа), 58:24 – 5:2.

Вратари: Галак – Мэйсон.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 29 (12+7+10) – 40 (12+10+18).

Наши: – – Куликов (19:13/0/ -1).

23 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.

Турнирная таблица – здесь