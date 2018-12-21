"Виннипег" Куликова обыграл "Сан-Хосе"

"Виннипег" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Николай Элерс, еще по разу отличились Дастин Бафлин и Мейсон Апплтон. За "Джетс" шайбы забросили Эвандер Кейн, Джо Павелски и Йоонас Донской.
"Сан-Хосе" не смог продлить победную серию до шести матчей.
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" (Сан-Хосе) - "Виннипег" - 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
Голы: Бафлин - 4, 0:51 - 0:1. Кейн - 11 (Торнтон), 1:36 - 1:1. Павелски - 22 (бол., Лабанк, Э. Карлссон), 11:27 - 2:1. Элерс - 13 (Уилер, Чиаро), 12:32 - 2:2. Эпплтон - 1 (Петан, Лемье), 13:44 - 2:3. Донской - 6 (Кейн), 39:54 - 3:3. Элерс - 14 (Уилер, Шайфли), 56:53 - 3:4. Элерс - 15 (п.в., Уилер, Шайфли), 59:00 - 3:5.
Вратари: Джонс (58:28 - 59:00) - Хеллебайк.
Штраф: 11 - 13.
Броски: 44 (10+20+14) - 24 (12+9+3).
Наши: - - Куликов (11.08/0/+1).
21 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.