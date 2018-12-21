09:25 | Хоккей — НХЛ

"Виннипег" Куликова обыграл "Сан-Хосе"

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"Виннипег" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Николай Элерс, еще по разу отличились Дастин Бафлин и Мейсон Апплтон. За "Джетс" шайбы забросили Эвандер Кейн, Джо Павелски и Йоонас Донской.

"Сан-Хосе" не смог продлить победную серию до шести матчей.

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" (Сан-Хосе) - "Виннипег" - 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

Голы: Бафлин - 4, 0:51 - 0:1. Кейн - 11 (Торнтон), 1:36 - 1:1. Павелски - 22 (бол., Лабанк, Э. Карлссон), 11:27 - 2:1. Элерс - 13 (Уилер, Чиаро), 12:32 - 2:2. Эпплтон - 1 (Петан, Лемье), 13:44 - 2:3. Донской - 6 (Кейн), 39:54 - 3:3. Элерс - 14 (Уилер, Шайфли), 56:53 - 3:4. Элерс - 15 (п.в., Уилер, Шайфли), 59:00 - 3:5.

Вратари: Джонс (58:28 - 59:00) - Хеллебайк.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 44 (10+20+14) - 24 (12+9+3).

Наши: - - Куликов (11.08/0/+1).

21 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

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