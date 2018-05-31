"Вегас" - "Вашингтон": Орпик забил первый гол с февраля 2016 года. Видео

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик забросил шайбу во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". Он удвоил преимущество своей команды - 3:1.

Для Орпика этот гол стал первым с 26 февраля 2016 года вне зависимости от того, на какой стадии играл защитник - в регулярном чемпионате или плей-офф.