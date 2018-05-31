"Вегас" - "Вашингтон": Орпик забил первый гол с февраля 2016 года. Видео

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик забросил шайбу во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". Он удвоил преимущество своей команды - 3:1.
Для Орпика этот гол стал первым с 26 февраля 2016 года вне зависимости от того, на какой стадии играл защитник - в регулярном чемпионате или плей-офф.
Brooks Orpik's first goal since February 26, 2016 could NOT have come at a better time. 3-1, Washington. #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/xk64N3agyQ– Washington Capitals (@Capitals) 31 мая 2018 г.
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