"Вашингтон" уступил "Вегасу", несмотря на шайбу Овечкина и передачу Кузнецова

"Вегас" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. В составе победителей отличились Райан Ривз, Пьер-Эдуард Беллемар, Нэйт Шмидт и Коди Икин.

За "Кэпиталз" дубль оформил Якуб Врана, еще одну шайбу забросил Александр Овечкин. Еще один россиянин Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) - "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) - 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Голы: Ривз - 6 (бол., Икин, Линдберг), 2:30 - 1:0. Врана - 7 (Коннолли), 15:33 - 1:1. Овечкин - 20 (Коннолли, Боуи), 31:42 - 1:2. Белльмар - 4 (Макнэбб, Шмидт), 42:33 - 2:2. Икин - 11 (Линдберг, Энгелланд), 42:49 - 3:2. Врана - 8 (Кузнецов, Нисканен), 51:40 - 3:3. Шмидт - 1 (бол., Теодор), 58:35 - 4:3. Шмидт - 2 (п.в.), 59:53 - 5:3.

Вратари: Флери - Холтби (58:50 - 59:53).

Штраф: 21 - 12.

Броски: 28 (7+10+11) - 26 (9+9+8).

Наши: - - Кузнецов (19.46/5/+2), Овечкин (22.10/3/-1), Орлов (21.24/1/+2).

5 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

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