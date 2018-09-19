06:42 | Хоккей — НХЛ

Варламов пропустил 3 шайбы от "Вегаса"

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"Колорадо" потерпел поражение от "Вегаса" в контрольном матче (1:5). Ворота "Эвеланш" в двух периодах защищал россиянин Семен Варламов. Он сделал 21 сэйв.

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