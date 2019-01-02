"В моем возрасте тело должно отдыхать". Овечкин - об отказе участвовать в Матче звезд-2019

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что откажется от участия в Матче звезд НХЛ-2019 для того, чтобы отдохнуть. Из-за этого 33-летний россиянин может быть дисквалифицирован на одну игру.

- В моем возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Брайаном Маклелланом и Тоддом Рирденом, так будет лучше для всех, - приводит слова Овечкина журналист Изабелль Хуршудян в своем Твиттере.

Ovechkin just said that “at my age,” he feels like his body needs a break. Talked to MacLellan and Reirden, and this was what everyone felt was best. – Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 2 января 2019 г.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд в Сан-Хосе 29 января должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли провел лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

НХЛ дисквалифицирует Овечкина на одну игру после Матча звезд