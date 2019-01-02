19:47 | Хоккей — НХЛ

"В моем возрасте тело должно отдыхать". Овечкин - об отказе участвовать в Матче звезд-2019

Александр Овечкин на Матче звезд НХЛ-2019. Фото AFP
Александр Овечкин на Матче звезд НХЛ-2019. Фото AFP
Обсудить
13

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что откажется от участия в Матче звезд НХЛ-2019 для того, чтобы отдохнуть. Из-за этого 33-летний россиянин может быть дисквалифицирован на одну игру.

В моем возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Брайаном Маклелланом и Тоддом Рирденом, так будет лучше для всех, - приводит слова Овечкина журналист Изабелль Хуршудян в своем Твиттере.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд в Сан-Хосе 29 января должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли провел лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

НХЛ дисквалифицирует Овечкина на одну игру после Матча звезд

Обсудить
13
Загрузка...
Материалы других СМИ