НХЛ дисквалифицирует Овечкина на одну игру после Матча звезд

НХЛ должна дисквалифицировать нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина на одну игру после Матча звезд в случае, если тот откажется принять участие в этом мероприятии. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин решил пропустить звездный уик-энд, чтобы восстановиться и подготовиться к плей-офф.

"Согласно политике НХЛ, ему придется пропустить одну игру из-за неучастия в Матче звезд", – напомнил в своем Твиттере известный журналист Крис Джонстон.

As per NHL policy, this will require Ovechkin to sit out either the #caps game heading into the all-star break or the one coming out of it. https://t.co/C4mZeVlVwF – Chris Johnston (@reporterchris) 2 января 2019 г.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд – 29 января в Сан-Хосе – должен был стать для россиянина восьмым в карьере. Ближайшая игра "Вашингтона" в сезоне после звездного уик-энда-2019 – дома против "Калгари" 2 февраля.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков.

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