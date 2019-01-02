19:30 | Хоккей — НХЛ

НХЛ дисквалифицирует Овечкина на одну игру после Матча звезд

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НХЛ должна дисквалифицировать нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина на одну игру после Матча звезд в случае, если тот откажется принять участие в этом мероприятии. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин решил пропустить звездный уик-энд, чтобы восстановиться и подготовиться к плей-офф.

"Согласно политике НХЛ, ему придется пропустить одну игру из-за неучастия в Матче звезд", – напомнил в своем Твиттере известный журналист Крис Джонстон.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд – 29 января в Сан-Хосе – должен был стать для россиянина восьмым в карьере. Ближайшая игра "Вашингтона" в сезоне после звездного уик-энда-2019 – дома против "Калгари" 2 февраля.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков.

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