Удручающая статистика Ничушкина после возвращения в НХЛ

"Даллас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече форвард "Старз" Валерий Ничушкин провел на льду почти 15 минут и отметился результативной передачей.

Однако уже на протяжении 11 игр со старта сезона россиянин не может забросить первую шайбу после возвращения в НХЛ. Напомним, что 23-летний хоккеист играл за "Даллас" с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в КХЛ.

В текущем чемпионате НХЛ на счету россиянина 3 передачи в 11 матчах и всего 16 бросков по воротам соперников.