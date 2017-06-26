TSN: Радулов - на втором месте в рейтинге свободных агентов

TSN на своем официальном сайте составил список 25-ти лучших хоккеистов в преддверии открытия рынка свободных агентов. Отметим, что в рейтинге сразу два россиянина – нападающий Александр Радулов и защитник Дмитрий Куликов.

У клубов есть пять дней, чтобы провести переговоры со свободными агентами. Предложенные соглашения игроки смогут подписать с 1 июля.

Рейтинг неограниченно свободных агентов выглядит следующим образом:

1. Кевин Шаттенкирк ("Вашингтон")

2. Александр РАДУЛОВ ("Монреаль")

3. Карл Алзнер ("Вашингтон")

4. Джастин Уильямс ("Вашингтон")

5. Ник Бонино ("Питтсбург")

6. Мартин Ганзал ("Миннесота")

7. Майкл Стоун ("Калгари")

8. Стив Мэйсон ("Филадельфия")

9. Сэм Ганье ("Коламбус")

10. Брайан Бойл ("Торонто")

11. Томаш Ванек ("Флорида")

12. Майкл Дель Зотто ("Филадельфия")

13. Брендан Смит ("Рейнджерс")

14. Дмитрий КУЛИКОВ ("Баффало")

15. Радим Врбата ("Аризона")

16. Райан Миллер ("Ванкувер")

17. Брайан Эллиотт ("Калгари")

18. Патрик Шарп ("Даллас")

19. Тревор Дэйли ("Питтсбург")

20. Майк Кондон ("Оттава")

21. Джордан Уил ("Филадельфия")

22. Дрю Стаффорд ("Бостон")

23. Крис Верстиг ("Калгари")

24. Дерек Райан ("Каролина")

25 Тайлер Питлик ("Эдмонтон")