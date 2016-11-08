Троуба договорился с "Виннипегом" о новом контракте

Защитник Джейкоб Троуба согласовал условия двухлетнего контракта с "Виннипегом", сообщает официальный сайт лиги. Игрок был ограниченно свободным агентом. В этом сезоне 22-летний американец заработает 2,5 миллиона долларов, в следующем – 3,5 миллиона долларов.

Троуба был выбран "Джетс" под девятым номером драфта НХЛ-2012. В 211 матчах НХЛ на его счету 95 (23+72) очка при показателе полезности "+16". В сентябре он запросил обмен из "Виннипега". Если бы он не подписал контракт до 1 декабря, то не смог бы играть до конца сезона.