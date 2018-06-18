Тротц объяснил причину ухода из "Вашингтона"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц объяснил уход из клуба тем, что команда достигла своей цели в этом сезоне, впервые завоева Кубок Стэнли. Ранее СМИ сообщили, что стороны вели переговоры по контракту, которые завершились неудачно.

- После тщательных размышлений и консультаций со своей семьей я принял решение покинуть "Вашингтон", - приводит Элиотт Фридман слова Тротца. - Когда я пришел в "Кэпиталз" четыре года назад, у нас была одна цель - победа в Кубке Стэнли. У нас было невероятное выступление в этом сезоне, в котором мы добились своей цели и разделили эту радость с фанатами.

Я хотел бы поблагодарить мистера Леонсиса, Дика Патрика и Брайана Макллелана, которые дали мне возможность стать частью этой организации. Благодарю игроков и персонал, которые работали каждый день ради нашего успеха.