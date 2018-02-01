"Торонто" разгромил "Айлендерс"

"Торонто" на своем льду обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Это третья подряд победа "Мэйпл Ливз".

За хозяев 22 минуты провел на льду российский защитник Никита Зайцев и отметился одним броском по воротам, 2 силовыми приемами и 3 блок-шотами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Айлендерс" - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Капанен - 3, 5:37 - 1:0. Мэттьюс - 23 (Хаймэн, Гардинер), 13:39 - 2:0. Марнер - 8 (Кадри, Кэррик), 30:32 - 3:0. Дермотт - 1 (Нюландер), 38:59 - 4:0. Холл - 1 (Мэттьюс, Дермотт), 43:42 - 5:0.

Вратари: Андерсен - Грайсс.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 50 (13+19+18) - 28 (3+11+14).

Наши: Зайцев (21:56/1/1) - -.

1 февраля. Торонто. Air Canada Centre.