"Торонто" обыграл "Питтсбург", Малкин и Зайцев забросили по шайбе

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал волевую победу в овертайме над "Питтсбургом" - 2:1. Победную шайбу забросил защитник Джейк Гардинер. Также в составе хозяев площадки отличился российский защитник Никита Зайцев. Для него это первый гол в НХЛ. Всего в 30 матчах сезона Зайцев набрал 11 (1+10) очков.

В составе "Питтсбурга" единственную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Это 13-й гол россиянина в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 32 матчах сезона на его счету 34 (13+21) очка.

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"Торонто" - Питтсбург" - 2:1 Б