09:56 | Хоккей — НХЛ

Тодд Маклеллан - после поражения от "Оттавы": "Я обеспокоен"


Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан после поражения от "Оттавы" (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что обеспокоен результатами команды. Он также добавил, что "Ойлерз" должны играть на более высоких скоростях.

Отметим, что "Эдмонтон" потерпел третье поражение подряд. В этом сезоне команда выиграла один матч из четырех.

– Я обеспокоен. Мы должны играть на более высоких скоростях, в нашей игре должно быть больше позитива, – приводит пресс-служба "Эдмонтона" слова Маклеллана.

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Материалы других СМИ
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