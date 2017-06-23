Типпетт покинул пост главного тренера "Аризоны"

Дэйв Типпетт ушел с поста главного тренера "Аризоны", сообщает пресс-служба клуба. 55-летний специалист возглавлял клуб с 2009 года.

Под его руководством команда трижды выходила в Кубок Стэнли, а в сезоне-2011/12 выиграла Тихоокеанский дивизион. В минувшем сезоне "Койотс" заняли 12-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.

- Мы все обсудили с владельцем клуба Эндрю Бэрроуэем и пришли к выводу, что мне лучше уйти, - отметил Типпетт. - Я наслаждался временем, проведенным в клубе. Желаю ему всего наилучшего.