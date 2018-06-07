Ти Джей Оши: "Вашингтону" не следует многое менять перед игрой с "Вегасом"

Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши отметил, что команде перед пятым матчем против "Вегаса" (3-1) нужно обратить внимание только на количество потерь в начале игры. Встреча состоится в ночь на 8 июня.

- Нам не следует многое менять, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Оши. - Единственное, на что следует обратить внимание, это количество потерь, особенно в начале матча. Все видят и понимают, что они начинают очень мощно, особенно в своем здании. Нам нужно действовать умнее и нейтрализовать эту мощь.