06:15 | Хоккей — НХЛ

Ти Джей Оши: "Вашингтону" не следует многое менять перед игрой с "Вегасом"

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Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши отметил, что команде перед пятым матчем против "Вегаса" (3-1) нужно обратить внимание только на количество потерь в начале игры. Встреча состоится в ночь на 8 июня.

- Нам не следует многое менять, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Оши. - Единственное, на что следует обратить внимание, это количество потерь, особенно в начале матча. Все видят и понимают, что они начинают очень мощно, особенно в своем здании. Нам нужно действовать умнее и нейтрализовать эту мощь.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/capitals-cant-fall-prey-to-theatrics/c-298966272

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