Терявяйнен, Янковски и Ахо - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Каролины" Теуво Терявяйнен, набравший 4 (3+1) очка в матче с "Далласом" (5:1).

Второй звездой стал форвард "Калгари" Марк Янковски, забросивший две шайбы и сделавший одну голевую передачу во встрече с "Сент-Луисом" (7:4), а замкнул тройку лучших нападающий "Каролины" Себастьян Ахо​, набравший 3 (1+2) очка.